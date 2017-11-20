Столтенберг, Юнкер і Туск 21 листопада зустрінуться у Брюсселі

Завтра у Брюсселі генсек НАТО Єнс Столтенберг зустрінеться з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером і головою Європейської Ради Дональдом Туском.

Про це повідомляє прес-служба НАТО.

"У вівторок, 21 листопада 2017 року, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрінеться з президентом Європейської Ради Дональдом Туском та президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером у Брюсселі", - йдеться у повідомленні.

В прес-службі НАТО підкреслили, що ця зустріч не розрахована на висвітлення ЗМІ.