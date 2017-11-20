Тернопільське обласне радіо збирає книжки для дітей і юнацтва Донбасу

«Добро крокує світом». Так називається акція обласного радіо філії ПАТ «НСТУ» «Тернопільська регіональна дирекція», під час якої збиратимуть книжки для дітей і молоді Донбасу. Як зазначають організатори, література буде подарунком до Різдвяних свят. Стартувала акція вчора,19-го листопада, і триватиме протягом місяця.

«У кожній області України, зокрема, на Тернопільщині, в цей час відбувається дуже багато благодійних акцій, і ми не залишаємося осторонь. Вирішили розпочати місячник програм про добро, милосердя, благодійність презентаційним випуском програми «Поспілкуймося». А колега, з яким веду цю радіопередачу — Юрій Заруцький, сказав, що було би добре зробити і якусь тематичну акцію. Ми вирішили, що зосередимося на зборі саме україномовної літератури для дітей різних вікових категорій. У нашій Тернопільській філії вже запрацював збірний пункт на першому поверсі за адресою — бульвар Тараса Шевченка, 17. Туди можна приносити як нові книжки, так і в доброму стані з власної бібліотеки. Це може бути книжка, яка дуже сподобалася вам або вашим дітям і ви хочете поділитися нею ще з кимось. Про перебіг акції інформуватимемо в ефірі програми «Поспілкуймося», — розповіла «Дню» співорганізатор заходу Ірина Моргун. Вона також додала, що охочі зможуть залишити у спеціальному записнику святкові побажання.

Першим долучився до акції «Добро крокує світом» тернополянин Мар’ян Татусько. «Акція, хочу сказати, дуже правильна і важлива, щоби популяризувати українську мову, нашу літературу, історію та культуру. Я приніс книжку Івана Багряного. У ній роман «Тигролови» і повість «Морітурі». Не знаю, як зараз, але років десять тому вони були рекомендовані програмою середньої загальноосвітньої школи з української літератури. Також вибрав книжку Юрія Барабаша «Тарас Шевченко: імператив України. Історіо- й націософська парадигма». Автор розглядає ідейно-художню парадигму України в творчості Тараса Шевченка, як осердя і поетичне втілення імперативу історичного призначення українства, чинник його національної самосвідомості, розвою національної культури. Також хочу передати збірку поезій і прози «Розстріляне відродження» з творами Павла Тичини, Миколи Зерова, Євгена Плужника, Максима Рильського, Миколи Хвильового, Юрія Яновського, Григорія Косинки. Адже доба Розстріляного відродження — особлива сторінка в історії української літератури», — каже пан Мар’ян.

Зібрану під час акції «Добро крокує світом» літературу передадуть на Донбас волонтери «Логістичного центру допомоги бійцям АТО». Як повідомив «Дню» представник центру Юрій Кулик, на сьогодні дитячою україномовною літературою зацікавилися також у Мелітополі Запорізької і Чугуєві Харківської областей. «Вони визнають, що цих книжок в них є мало і готові підключатися до цього проекту», — зазначає пан Юрій. Готові співпрацювати з тернополянами волонтери Коломиї, що на Івано-Франківщині, які теж збиратимуть українські книжки.

Лариса МИРГОРОДСЬКА, Тернопіль