У Бельгії на металургійному заводі стався вибух, є загиблі

В Бельгії на території заводу металургійної компанії ArcelorMittal прогримів вибух.

Про це повідомляє бельгійський телеканал VTM.

Повідомляється, що в результаті вибуху загинула одна людина, ще двоє постраждали.

Вибух стався близько 15:00 за місцевим часом.

За попередніми даними, на території заводу вибухнув резервуар з паливом.

Зазначимо, що ArcelorMittal найбільша металургійна компанія світу. У 2005 році ArcelorMittal приватизував металургійний комбінат "Криворіжсталь".