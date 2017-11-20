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У Бельгії на металургійному заводі стався вибух, є загиблі

20 листопада, 2017 - 18:53
Фото: VTM NIEUWS

В Бельгії на території заводу металургійної компанії ArcelorMittal прогримів вибух.

Про це повідомляє бельгійський телеканал VTM.

Повідомляється, що в результаті вибуху загинула одна людина, ще двоє постраждали.

Вибух стався близько 15:00 за місцевим часом.

За попередніми даними, на території заводу вибухнув резервуар з паливом.

Зазначимо, що ArcelorMittal найбільша металургійна компанія світу. У 2005 році ArcelorMittal приватизував металургійний комбінат "Криворіжсталь".

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