У Берліні поліція знайшла викрадені щоденники Джона Леннона

20 листопада, 2017 - 17:56
Німецька поліція затримала чоловіка, у якого виявили викрадені понад 10 років тому особисті речі соліста Beatles Джона Леннона, включаючи його щоденники.
Про це повідомляє ЄП з посиланням на The Associated Press.
Берлінська поліція заявила, що 58-річний підозрюваний був затриманий у німецькій столиці в понеділок.
За даними поліції, ще один підозрюваний живе в Туреччині та зараз є "недоступним" для правоохоронних органів.
У заяві поліції йдеться, що знайдені предмети, включаючи щоденники, були вкрадені у вдови Леннона Йоко Оно в Нью-Йорку в 2006 році.
Джерело: Європейська правда