У Берліні поліція знайшла викрадені щоденники Джона Леннона

Німецька поліція затримала чоловіка, у якого виявили викрадені понад 10 років тому особисті речі соліста Beatles Джона Леннона, включаючи його щоденники.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на The Associated Press.

Берлінська поліція заявила, що 58-річний підозрюваний був затриманий у німецькій столиці в понеділок.

За даними поліції, ще один підозрюваний живе в Туреччині та зараз є "недоступним" для правоохоронних органів.

У заяві поліції йдеться, що знайдені предмети, включаючи щоденники, були вкрадені у вдови Леннона Йоко Оно в Нью-Йорку в 2006 році.