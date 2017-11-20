У Чернівцях діти медиків майстрували гостинці для бійців АТО

Цікавий захід для дітей медичних працівників організували у Чернівцях обласна науково-медична бібліотека та ГО "Буковинська медична громада". За участю професійних майстрів хенд-мейду вони провели для них творчу майстерню. Близько півсотні дівчаток і хлопчиків від 4-х до 12-ти років (дехто – разом із батьками) розмальовували пряники, майстрували ляльки-мотанки, шили подушечки-саше з лікарськими рослинами, плели жовто-блакитні браслети. Крім цього, всім дітям запропонували долучитися до створення карти України, зобразивши її такою, якою вони хочуть її бачити, коли виростуть, у якій їм хотілося б жити. Тож одні юні художники малювали усміхнені сонечка й мам з дітьми, калину, квіти, інші – літаки, машини тощо, а найменші – просто обмальовували свої рученята.

"Довідавшись про акцію, разом із синами захотіли приєднатися, - каже лікар-невролог обласного госпіталю ветеранів війни Інна Савчина. – Сподобалася гарна ідея заходу, де діти мають змогу навчитися чогось нового і заразом зробити приємне для воїнів".

"Дуже шкода, що про наші українські ляльки-мотанки знають менше, ніж про ляльки-вуду, хоча вони за них значно сильніші, - розповідає майстриня Інесса Фроляк. – Тому навчаю дітей, як створювати ці потужні обереги, що означають їх символи". За словами майстрині, воїни, до яких потрапили її ляльки, всі повертаються додому. Тому цього ж вона й діти бажають усім захисникам, адже всі виготовлені ними гостинці через волонтерів передадуть бійцям у зону АТО.

Анна Гаргаля, Чернівці, фото автора