У Києві презентували інтерактивну карту порушень прав людини в Криму

В понеділок у Києві презентували оновлену інтерактивну карту порушень прав людини в Криму, що містить розширений перелік фактів переслідування людей окупаційною владою, починаючи з 2014 року.

Вдячність уряду Чехії за підтримку в реалізації цього проекту висловив під час презентації голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, повідомляє Укрінформ.

"Саме за допомогою уряду Чехії напередодні окупації Криму в Бахчисараї почали реалізовуватися туристичні проекти, які могли продемонстрували всьому світу особливість Криму, пов'язану з культурою й історичними пам'ятками кримськотатарського народу. Але Крим окупований, і тепер ми реалізуємо інші проекти, але віримо в те, що завдяки спільним зусиллям ми знову повернемося до туристичних проектів", - сказав Чубаров.

За його словами, близько двох років тому, перебуваючи у групі французьких сенаторів, він почув від одного з них, що кількість заяв і скарг від громадян України, зафіксованих в Європейському суді з прав людини, становить лише декілька сотень, "що не є підставою для твердження про масові репресії й масштабні гоніння проти жителів Криму".

Тоді у відповідь на це, згадує глава Меджлісу, він заявив, що "кількість скарг із фашистських гетто під час Другої світової війни теж не обчислювалася мільйонами".

Як вважає Чубаров, для того, щоб усебічно оцінити авторитарний і тоталітарний режим, необхідно взяти до уваги не лише кількість заяв до ЄСПЛ і кількість політв'язнів, але й низький рівень свободи слова у Криму, колосальну пропаганду в усіх сферах життя і особливо у сфері освіти. За його словами, під натиск в Криму потрапляють навіть ті, хто далекі від політики і вирішив, що "просто чесно зароблятиме гроші", але "бізнесмени теж потрапили до категорії неблагонадійних, до них теж приходять з обшуками".

Наприклад, розповів він, після арешту 76-річного Сервера Караметова, який вийшов із плакатом "Наші діти - не терористи!" за тиждень вийшли шість чоловік з такими самими плакатами, а за два тижні - ще сто, й усі були заарештовані.