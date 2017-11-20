У Німеччині заборонили дитячі смарт-годинники

У Німеччині заборонили використовувати смарт-годинники, які дають можливість дорослим слухати, що відбувається поруч з дитиною. Рішення прийняло федеральне мережеве агентство країни. Цю технологію назвали стеженням, пише Tehnot.

Як повідомляється, деякі з батьків підслуховували, що говорять вчителя в класі. При цьому ні вчителі, ні учні не помічали «стеження». У відомстві рекомендували знищити ці гаджети. Не повідомляється, які саме моделі були зафіксовані в якості «жучків», проте уточнюється, що мова йде не про всі «розумні годинники», а тільки про ті, які працюють без зв’язку з телефоном дитини і у яких є функція «голосового моніторингу». Такі моделі дозволяють включати мікрофон з допомогою програми на смартфоні

Зазначимо, що це не перший випадок. Раніше у ФРН була заборонена лінійка ляльок «Моя подруга Кайла» з-за того, що в ній використовувався небезпечний протокол зв’язку – через Bluetooth-з’єднання. Це потенційно дозволяв хакерам підключатися і перехоплювати інформацію.