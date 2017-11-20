У "справі Курченка" 1,5 млрд дол. конфісковано до бюджету, - ГПУ

У кримінальному провадженні щодо "схеми Курченка" було конфісковано за процедурою спецконфіскацїі до Державного бюджету 1,5 млрд дол. та передано до Фонду держмайна Одеський нафтопереробний завод.

Про це сьогодні сказав на брифінгу Генеральний прокурор України Юрій Луценко після зустрічі з родинами героїв Небесної сотні, передає УНН.

"Справа Курченка. Суд ще не дав нам дозволу на заочне засудження. Попри це, ми змогли запустити процедуру спеціальної конфіскації вперше в історії України. На сьогодні по цій справі у державний бюджет надійшло 1,5 млрд дол., а у Фонд держмайна переданий Одеський нафтопереробний завод, який був знаряддям скоєння злочину групою Курченка", - зазначив він.

За словами Генпрокурора, наступного року ФДМУ виставлятиме цей завод на відкритий аукціон.

Нагадаємо, що суд конфіскував нафтопродукти Курченка на 800 млн грн.