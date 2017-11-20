У США прогриміли вибухи на фабриці, більше 70 постраждалих

У місті Нью-Віндзор в американському штаті Нью-Йорк в понеділок, 20 листопада, прогриміли декілька вибухів на косметичній фабриці.

Про це повідомляє MidHudsonNews.

За попередніми даними, в результаті вибухів постраждали не менше 75 осіб.

Правоохоронці попередили про зміст токсичних речовин в димі від пожежі, порадивши місцевим жителям закрити вікна.

Фабрика Verla International, на якій пролунав вибух, виробляє лаки для нігтів, лосьйони, парфуми та іншу косметичну продукцію.

Нагадаємо, що у Бельгії на металургійному заводі стався вибух, є загиблі.