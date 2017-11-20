У Сущенка погіршується зір через погані умови в СІЗО РФ

В українського журналіста Романа Сущенка, якого незаконно утримують в Росії, погіршується зір через погане освітлення в СІЗО.

Про це повідомила його дружина Анжеліка Сущенко, передає DW.

"Він тримається бадьоро. Сказав, що у нього все нормально. Єдине, що у нього падає зір. Він багато читає, а освітлення там не дуже хороше", - розповіла дружина.

Про це Сущенко розповів їй під час останньої зустрічі. Вона була найкоротшою із всіх і тривала близько години.

Дружина зазначила, що наступне судове засідання стосовно продовження терміну арешту буде в кінці місяця. Однак на ньому зможе бути присутнім лише адвокат.

Крім того дружина та родичі ув’язненого не зможуть відвідати основне судове засідання у січні 2018 року через те, що воно проходитиме у закритому режимі.

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