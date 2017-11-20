У Вінниці АТОвці влаштували "земельний" мітинг

Сьогодні зранку кілька десятків учасників АТО з різних районів області мітингували під стінами Вінницької ОДА. Головна вимога – забезпечити їм законне право на отримання земельних ділянок. Найбільше ветерани нарікали на те, що попри наявність вільних ділянок у публічній кадастровій карті, їм постійно відмовляють у виділенні земельних наділів.

«Питання єдине – коли АТОвці отримають землю, яку їм гарантувала держава, – озвучила головну вимогу вдова бійця АТО Надія Сивоха з Хмільницького району. – Починаючи з червня цього року, коли вийшла постанова Кабміну «Деякі питання удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними», земельні ділянки перестали виділяти. Ми документи подаємо, а відповіді не отримуємо. Ані в сільрадах, ані в районах ніхто не може пояснити, чому при наявності вільних ділянок у кадастровій карті, земельні наділи не виділяють? Прийшли сьогодні до обласної влади, може хоч вона пояснить, що відбувається».

З АТОвцями та членами їхніх сімей зустрілися заступник голови Вінницької ОДА Олександр Крученюк та начальник головного управління Держгеокадастру області Юрій Козак. Останній зазначив, що з майже 15 тисяч учасників бойових дій, які повернулися з АТО, земельні наділи вже отримали щонайменше 12 тисяч осіб.

«Процедура виділення землі тривалий процес, який потребує не лише часу, але й кропіткої підготовки. Але кожне питання нині на контролі, – запевнив Юрій Козак. – Сьогодні я записав прізвище усіх людей, які приїхали до Вінниці. В індивідуальному порядку особисто розгляну кожну справу. Але вже зараз можу сказати, що проблем з виділення землі для учасників АТО в області немає».

А щоб влада не забула виконати обіцяне, учасники пікету встановили перед центральним входом до Вінницької ОДА символічну інсталяцію – розмістили три поліетиленових пакети з землею та прикріпили плакати з написами: «Не даєте землю нам – ми принесли землю вам!», «Земля АТОвця не тільки в окопі та на кладовищі», «Обіцяну землю захисникам, а не олігархам!».

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора