Угоду про асоціацію з ЄС виконано лише на 15%,- Порошенко

Угоду про асоціацію України з ЄС виконано лише на 15%.

Про це під час робочої поїздки до Дніпра повідомив президент України Петро Порошенко, передає "112 Україна".

"Угода про асоціацію, яка вступила в дію 1 вересня, є дорожньою картою наших реформ. Хочу підкреслити, що поки вона виконана лише на 15%, у нас попереду дуже велика робота", – зазначив Порошенко.

Варто відзначити, що робота над Угодою про асоціацію тривала 10 років і була завершена у 2013 році. Екс-президент України Віктор Янукович в листопаді 2013 року на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі не підписав документ, що, зокрема, стало причиною початку Революції гідності. Підписання відбулося вже в 2014 році після Революції гідності. Протягом 2014-2017 років Угоду ратифікували Верховна Рада, Європарламент, а також національні парламенти всіх країн ЄС.