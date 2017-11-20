Україна має розвивати незалежність антикорупційних органів, – посол Данії

Корупція все ще залишається серйозним викликом для України.

Про це під час конференції в понеділок у Києві заявив посол Данії в Україні Рубен Медсен, передає "ЄП".

"Прогресу було досягнуто, але корупція все ще залишається серйозним викликом, і багато ще потрібно зробити. Хочу наголосити, що дуже важливо розвивати незалежність антикорупційних органів. Також важливо затвердити верификацію е-декларацій, що на сьогодні відбувається в недостатніх обсягах", - сказав посол під.

Медсен також наголосив на важливій ролі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) в боротьбі з корупцією, "зокрема й у військовій сфері".

"Ми переконані, що, допомагаючи Україні в боротьбі з корупцією, ми, ЄС, союзники - допомагаємо їй наблизитися до економічного процвітання", - відзначив посол.