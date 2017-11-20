Україна наполягатиме, щоб США визнали Голодомор геноцидом з наступного року

Американська влада може визнати Голодомор геноцидом українського народу вже у 2018 році, ухваливши відповідну резолюцію.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав посол України в США Валерій Чалий.

Він зазначив, що традиційно наприкінці листопада тисячі небайдужих збираються у Нью-Йорку в Соборі святого Патріка, щоби вшанувати пам’ять невинно загиблих під час штучно створеного режимом Сталіна у 1932-1933 рр. Голодомору.

Під час свого виступу посол зауважив, що прийшов час офіційно в США визнати Голодомор геноцидом проти українського народу.

"Спроба колись вже була. Невдала. Але ми знову підемо в Конгрес США, щоби домогтися правди і справедливості та прийняти наступного року відповідну Резолюцію. Сьогодні був важливий день на цьому складному шляху", - наголосив Чалий.