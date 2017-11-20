Україна повністю забезпечена цукром власного виробництва

20 листопада, 2017 - 22:49
Україна станом на 17 листопада виробила близько 1,5 млн тонн цукру.
Про це передає прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.
За інформацією міністерства, станом на 17 листопада в Україні працювало 46 цукрових заводів, які вже виробили близько 1,5 млн тонн цукру, що повністю забезпечує внутрішнє споживання.
У відомстві також поінформували, що вже зібрано 13,5 млн тонн цукрових буряків з 297 тис. га (93% від прогнозних до збирання 318 тис. га) при урожайності 454 ц/га.
Джерело: День