Україна повністю забезпечена цукром власного виробництва

Україна станом на 17 листопада виробила близько 1,5 млн тонн цукру.

Про це передає прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

За інформацією міністерства, станом на 17 листопада в Україні працювало 46 цукрових заводів, які вже виробили близько 1,5 млн тонн цукру, що повністю забезпечує внутрішнє споживання.

У відомстві також поінформували, що вже зібрано 13,5 млн тонн цукрових буряків з 297 тис. га (93% від прогнозних до збирання 318 тис. га) при урожайності 454 ц/га.