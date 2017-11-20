Діти — се наш дорогий скарб, се наша надія, се — молода Україна.
Олена Пчілка, українська письменниця, меценатка, перекладачка, фольклористка, публіцистка, громадська діячка

Українським консулам не дозволили передати ліки Павлу Грибу, - батько

20 листопада, 2017 - 16:07
Фото: Укрінформ

Українські консули під час відвідання у краснодарському СІЗО викраденого у Білорусі українця Павла Гриба не мали змоги передати йому необхідні ліки.

Про це повідомив у Facebook батько хлопця Ігор Гриб. 

"7 хвилин - рівно стільки часу було сьогодні надано українським консулам для зустрічі з Павлом. Розмовляти українською - заборонено, ліки - заборонено. Павло капюшон не знімає, тіло обсипане виразками, стан здоров'я погіршується", - написав Ігор Гриб.

Як відомо, 19-річний син офіцера Держприкордонслужби України Павло Гриб зник у Білорусі 24 серпня. Пізніше стало відомо, що його викрали російські спецслужби і перевезли до слідчого ізолятора Краснодара (Росія).

 
    
Джерело: День
          
  • 

    • 









    




    

  





  

                
    

      

 









Новини партнерів 

Loading...