Ужгороді на винному аукціоні вторгували 5 тисяч для військових

Цими вихідними в обласному центрі Закарпаття вже вдесяте відбулося свято молодого вина «Закарпатське божоле».

Захід дає можливість кращим виноробам презентувати та продати свою продукцію, а відвідувачам – придбати якісні вина, сири, мед та м’ясні вироби.

Як зазначили організатори, умови «Божоле» незмінні: це – єдиний винний фестиваль в області, де заборонено представляти вина з винограду сорту Ізабелла, будь-які вина з гібридів, а також плодово-ягідні напої. Серед дозволеного - виключно якісні молоді вина з європейських сортів винограду.

Особливою частиною цьогорічного свята став благодійний аукціон. У неділю на головній сцені заходу публіці представили унікальні вина, а присутні оголошували ставки. Всього було продано 13 пляшок. Найдорожчий лот – «Льодове» 2012 року врожаю від Олександра Ковача, пляшку було продано за 1200 грн. Загалом організаторам вдалося вторгувати 5300 гривень. Гроші були передані волонтерам Руху підтримки закарпатських військових і будуть спрямовані на потреби захисників України.

Самі ж волонтери упродовж трьох днів частували гостей смаколиками та напоями і продавали безпрограшну лотерею.

Вікторія Жуйко, Ужгород, фото авторки