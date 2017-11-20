В Україні ініціюють міжнародний суд щодо окупації Криму

Прокуратура АРК має намір ініціювати міжнародний судовий процес через незаконну російську анексію Криму за прикладом Нюрнберзького процесу.

Про це заявив прокурор АРК Гюндуз Мамедов у понеділок, повідомляє Крим Реалії.

"До відповідальності повинні бути притягнуті не тільки виконавці, а й ті, хто віддавав злочинні накази", – сказав прокурор.

Мамедов зазначив, що на початку 2017 року поставив завдання перед працівниками прокуратури "сформувати доказову базу для розгляду фактів, пов'язаних із військовими злочинами, а саме злочинами проти людяності, геноциду, що здійснюються окупантами на території півострова Крим у Міжнародному кримінальному суді".

Як повідомили в прокуратурі, на сьогодні спільно з неурядовими правозахисними громадськими організаціями підготовлено перше інформаційне повідомлення, яке незабаром буде направлене до Міжнародного кримінального суду. Ще одне перебуває на завершальній стадії.

"Можу відверто запевнити, що ми впевнено крокуємо до початку розслідування в Гаазі злочинів, скоєних у Криму, і сподіваюся на міжнародний судовий процес, схожий на Нюрнберзький процес", – сказав Мамедов.