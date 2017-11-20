В уряді назвали три основні напрямки співпраці з НАТО

Україна активно співпрацює з НАТО за такими напрямами, як підготовка особового складу, стандартизація озброєння та логістика.

Про це розповів перший заступник міністра оборони Іван Руснак, передає "Прямий".

Він вказав, що стратегічну мету України визначено - це вступ до ЄС та Північноатлантичного Альянсу. За його словами, сьогодні українська військова авіація здійснює для НАТО перекидання великих грузів.

"Напрямки співпраці різні: і підготовка за стандартами НАТО, у нас працюють інструктори різних країн, які здійснюють підготовку наших підрозділів за визначеними стандартами. Якщо мова йде про стандарт, що мається на увазі? Перш за все - розуміти один одного, працювати по тим правилам, які визначені для підрозділів країн НАТО, і це дає нам можливість порозумітись під час виконання спільних заходів", - зазначив він.

Ще одним напрямом співпраці, як зазначив посадовець, є стандартизація озброєння і техніки українських збройних сил відповідно до норм Альянсу.