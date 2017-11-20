В ув’язненні помер хіпі-вбивця 60-х років Чарлз Менсон

Засуджений за серію вбивств Чарльз Менсон помер в американській в'язниці у 83-річному віці. Про це повідомляє Associated Press.

Сестра убитої соратниками Менсона актриси Шерон Тейт Дебра розповіла TMZ, що Менсон помер о 20:13 увечері 19 листопада.

Раніше Менсона перевели з в'язниці в лікарню в зв'язку з погіршенням стану, передає Громадське.

Джерела TMZ розповідали, що у Менсона виявили внутрішню кровотечу, але його стан був дуже важким для проведення операції.

Менсона засудили до страти за співучасть у дев'яти вбивствах, скоєних членами його секти «Сім'я».

Після скасування смертної кари в Каліфорнії вирок Менсону замінили на дев'ять довічних термінів. Менсону регулярно відмовляли в умовно-достроковому звільненні.

Нагадаємо, нещодавно, відбуваючи довічне, у в'язниці помер колишній глава "Cosa Nostra".