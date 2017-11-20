В Ужгороді відбувся котячий конкурс краси "Міс Кіс"

Позмагатися за звання найгарнішого господарі привели понад три десятки чотирилапих.

Щороку «Міс Кіс» у стінах Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН” збирає не тільки господарів котів та кішечок, але й чимало тих, хто тільки планує стати щасливим власником тваринки. На заході можна не тільки побачити багато порід, але й дізнатися про їх особливості та потреби.

Обирають найкращих котів шляхом голосування відвідувачів, а номінацій – декілька. Серед них окрема – для безпородних. Кращим цьогоріч став Цирк. Його господиня Евеліна Гурницька на конкурс ходить змалечку. «Спочатку ходила зі своїм сіамським котом, потім – з бабусиним норвезьким лісовим, згодом - з британцем та персидським. А у ці роки – з Цирком, який поєднує у собі три породи, та Феліксом, якого ми знайшли на вулиці. Цирку - 14 років, Феліксу – 2. Ми записали Фелікса безпородним, але експерти зазначили, що його можна віднести до лісових норвежців. На ужгородську виставку-конкурс ходжу років 20 щонайменше, чи навіть 23. Щодо моїх котів, то вони є дружелюбними, гості МісКіс можуть їх гладити і брати на руки. Звісно, для чотирилапих і нас такий вихід у світ є стресом. Але ми отримуємо мільйон позитивних емоцій, а ще наші коти завжди беруть призові місця у своїх номінаціях. Цього року – теж: Цирк має перше місце серед безпородних, а Фелікс посів другу сходинку серед породистих напівдовгошерстних», - розповіла «Дню» пані Евеліна.

Також у неділю в ПАДІЮНі відкрилась тематична фотовиставка «Котографія на пам’ять». Для участі у фотоконкурсі було надіслано біля сотні робіт. Серед них оргкомітетом було відібрано 26 світлин, автори найкращих отримали заохочення.

Вікторія Жуйко, Ужгород

Фото з архіву Евеліни Гурницької та авторки