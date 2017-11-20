Єлизавета ІІ із чоловіком святкує Вдячне весілля

Королева Єлизавета ІІ разом із чоловіком випустили знімок до 70-ї річниці одруження.

Світлини оприлюднили на сторінці Букінгемського палацу у Twitter.

To mark The Queen and The Duke of Edinburgh's 70th Wedding Anniversary, new photographic portraits have been released worldwide. pic.twitter.com/Jl6elndhFe — The Royal Family (@RoyalFamily) 18 листопада 2017 р.

Для історичного знімку Єлизавета ІІ обрала ту саму сукню, в якій була на відзначенні діамантового весілля – 55 років. Із прикрас одягла брошку, яку подарував їй чоловік. 20 листопада монарша родина святкує Благодатне весілля – 70 років разом.

Одружилися вони у 1947 році. І це найдовший королівський шлюб в історії.