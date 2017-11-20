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Олена Пчілка, українська письменниця, меценатка, перекладачка, фольклористка, публіцистка, громадська діячка

Єлизавета ІІ із чоловіком святкує Вдячне весілля

20 листопада, 2017 - 09:02
Фото з Twitter

Королева Єлизавета ІІ разом із чоловіком випустили знімок до 70-ї річниці одруження.

Світлини оприлюднили на сторінці Букінгемського палацу у Twitter.

Для історичного знімку Єлизавета ІІ обрала ту саму сукню, в якій була на відзначенні діамантового весілля – 55 років. Із прикрас одягла брошку, яку подарував їй чоловік. 20 листопада монарша родина святкує Благодатне весілля – 70 років разом.

Одружилися вони у 1947 році. І це найдовший королівський шлюб в історії.

Джерело: Укрінформ
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