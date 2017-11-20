ЄС продовжив мандат консультативної місії в Україні до 31 травня 2019 року

Євросоюз продовжила мандат Консультативної місії Європейського Союзу (EUAM) в Україні до 31 травня 2019 року та затвердив бюджет на суму 32 млн. євро на наступні 18 місяців.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС, пише "Європейська правда".

Консультативна місія Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України, EUAM Ukraine, була розгорнута з грудня 2014 року, маючи на меті підтримку українських державних установ у реформуванні сектору цивільної безпеки.

EUAM прагне зміцнити та підтримувати реформи в державних установах, таких як поліція, інші правоохоронні органи та судовий сектор, зокрема, прокуратура.

EUAM - це не збройна цивільна місія зі штаб-квартирою в Києві та регіональними представництвами у Львові та Харкові, а також незабаром у Одесі.