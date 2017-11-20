ЄС затвердив заходи для посилення європейської кібербезпеки

Країни Євросоюзу затвердили рішення про посилення європейської кібербезпеки та кіберстійкості у всьому ЄС.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС, передає "Європейська правда".

У жовтні Європейська рада поставила завдання посилити кібербезпеку і затверджені сьогодні висновки підкреслюють необхідність того, щоб всі країни ЄС надавали необхідні ресурси та інвестиції для боротьби з кібербезпекою.

У висновках вітається намір збільшити зусилля ЄС у дослідженні та розвитку кібербезпеки шляхом створення мережі центрів з кібербезпеки у всьому союзі.

Інші заходи, виділені Радою, включають надання необхідних правоохоронних інструментів для боротьби з кіберзлочинністю, розробку скоординованої реакції ЄС на масштабні інциденти та кризові явища та кризові ситуації, а також проведення регулярних навчань із загальноєвропейської безпеки в галузі кібербезпеки.

Що стосується глобальних та дипломатичних аспектів кібербезпеки, Рада визнає важливість міжнародного співробітництва та вітає створення чітких рамок для використання політичних, дипломатичних та економічних інструментів, доступних для ЄС, як відповіді на шкідливу кіберактивність.

"Кіберзлочини та фінансована державами діяльність шкідливих програм є однією з найбільших глобальних загроз для наших суспільств та економік. Ми вже втрачаємо близько 400 мільярдів євро в усьому світі через кібератаки. Це чітко підкреслює необхідність використання ЄС наявних інструментів для підвищення стабільності в кіберпросторі і реагування на масштабні кіберінциденти", - йдеться у повідомленні.