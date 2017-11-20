Євросоюз затвердив нову систему реєстрації на кордонах Шенгену

У понеділок, 20 листопада, Рада ЄС затвердила зміни в систему реєстрації при перетині кордону Шенгенської зони.

Про це повідомили в прес-службі Ради ЄС, пише "НВ".

Нова система в електронному вигляді буде реєструвати ім'я, дату в'їзду/виїзду, інформацію про відмови в перетині кордону громадянам країн, що не входять до складу ЄС.

Зміни дозволять посилити і прискорити перевірки на кордонах, оскільки нова електронна система замінить штампування паспортів. Система буде застосовуватися незалежно від того, чи потрібна громадянам третіх країн віза.

"Сильний контроль над нашими зовнішніми кордонами має важливе значення для ефективного функціонування Шенгенської зони. Нова система в'їзду-виїзду сприятиме поліпшенню зовнішнього прикордонного контролю, кращої ідентифікації порушників і посилення боротьби з тероризмом", - сказано в повідомленні.