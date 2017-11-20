За день бойовики 11 разів обстріляли позиції ЗСУ

Сьогодні, 20 листопада, бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО.
Про це повідомляє прес-центр АТО.
"Загалом, від опівночі, російсько-окупаційні війська 11 разів порушили перемир'я. У більш ніж половині випадків сили АТО давали ворогу адекватну відповідь", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, російсько-терористичні війська продовжували порушувати режим припинення вогню та вели прицільні обстріли позицій української армії, застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
У штабі повідомили, що протягом дня епіцентром бойового протистояння стало Приазов’я, що на Донецькому напрямку. Тут, у районі Водяного, Павлополя і Чермалика, ворог неодноразово обстрілював оборонні укріплення українських захисників зі 120-мм і 82-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Наші позиції у передмісті Мар’їнки найманці двічі обстрілювали із піхотного озброєння, а з гранатометів і великокаліберних кулеметів вели вогонь по оборонцях Новотроїцького.
На Луганському напрямку під гранатометний вогонь противника потрапили опорні пункти сил АТО біля Новгородського.
На Луганському напрямку під гранатометний вогонь противника потрапили опорні пункти сил АТО біля Новгородського.