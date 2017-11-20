За день бойовики 11 разів обстріляли позиції ЗСУ

Сьогодні, 20 листопада, бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Загалом, від опівночі, російсько-окупаційні війська 11 разів порушили перемир'я. У більш ніж половині випадків сили АТО давали ворогу адекватну відповідь", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, російсько-терористичні війська продовжували порушувати режим припинення вогню та вели прицільні обстріли позицій української армії, застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

У штабі повідомили, що протягом дня епіцентром бойового протистояння стало Приазов’я, що на Донецькому напрямку. Тут, у районі Водяного, Павлополя і Чермалика, ворог неодноразово обстрілював оборонні укріплення українських захисників зі 120-мм і 82-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Наші позиції у передмісті Мар’їнки найманці двічі обстрілювали із піхотного озброєння, а з гранатометів і великокаліберних кулеметів вели вогонь по оборонцях Новотроїцького.