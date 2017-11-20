За добу бойовики 26 разів обстріляли позиції сил АТО на Донбасі, 1 боєць ЗСУ травмований, - штаб

Протягом минулої доби у зоні АТО було зафіксовано 26 обстрілів українських позицій з боку бойовиків.

Як повідомляє прес-центр АТО, значно ускладнилась ситуація на Луганському напрямку. Тут терористи вели вогонь із озброєння танка, БМП, 120 мм і 82 мм мінометів та гранатометів у районі Троїцького. Неподалік Причепилівки бойовики випустили 20 снарядів з артилерії калібру 152 мм. Позиції біля Новоолександрівки та Луганського були обстріляні з 82 мм мінометів та озброєння БМП. Біля Станиці Луганської, Світлодарська, Новотошківського, Кримського, Новолуганського і Богуславська бойовики вели вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї гібридні війська обстрілювали українські позиції на підступах до Авдіївки та у районі Кам’янки.

У штабі також додали, що внаслідок бойових дій один військовослужбовець отримав бойову травму.