Завтра суд розпочне розгляд клопотання САП про заочне слідство щодо Онищенка

Солом’янський районний суд Києва завтра розпочне розгляд клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про надання дозволу на спеціальне досудове розслідування щодо народного депутата України Олександра Онищенка.

"Розгляд справи призначений на завтра на 11:15", — сказали у САП.

У відомстві додали, що клопотання про надання дозволу на заочне слідство щодо Онищенка направила до суду минулого тижня.

Народного депутата Олександра Онищенка підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.

Повідомлення про підозру Генеральний прокурор України підписав 27 липня 2016 Згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт Верховна Рада надала 5 липня 2016. Напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, Онищенко залишив територію держави. 8 серпня 2016 року Онищенка було оголошено в національний розшук.

4 травня Національне антикорупційне бюро України звернулося із запитами до компетентних органів інших країн про розшук, затримання і, в подальшому, можливу екстрадицію народного депутата України Олександра Онищенка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про спроби Онищенка оформити громадянство Німеччини.