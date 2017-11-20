ЗНО-2018 з іноземних мов міститиме аудіювання, - УЦОЯО

Для майбутніх абітурієнтів оприлюднили демонстраційні варіанти тестів для зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов, передає прес-служба УЦОЯО.

"У 2018 році до сертифікаційних робіт з іноземних мов додано нову частину - "Аудіювання", - йдеться у повідомленні.

Для полегшення підготовки до ЗНО і ознайомлення майбутніх учасників зі структурою тесту, центр опублікував демонстраційні варіанти зошитів з англійської, французької, німецької, іспанської мов, примірники бланків для перенесення відповідей, а також зразки аудіотекстів до частини "Аудіювання".

"До демонстраційних варіантів уміщені завдання, що за типами та кількістю аналогічні тим, що використовуватимуться під час основної сесії ЗНО з іноземних мов", - йдеться у повідомленні.

Зразки зошитів та аудіотекстів розміщено у розділі "Предмети ЗНО" у підрозділах "Завдання сертифікаційної роботи" з предметів: англійська мова, німецька мова, французька мова, іспанська мова.