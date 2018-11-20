40-річна "морська" суперечка: Польща і Данія поділили між собою зону в Балтійському морі

Польща і Данія поділили між собою морську економічну зону в Балтійському морі, на південь від шведського острова Борнхольм, що було предметом суперечок між країнами упродовж 40 років.

Відповідну угоду з цього приводу підписали у Брюсселі глави МЗС Польщі та Данії Яцек Чапутович й Андерс Самуельсен, інформує tvn24.

"Нинішня церемонія підписання є важливим днем у наших двосторонніх відносинах. Це показує, що за активної участі обох сторін, при взаємній довірі і повазі, можливим є ефективне і мирне розв’язання навіть довготривалих суперечок",- заявив Чапутович.

Він висловив переконання, що сторони швидко завершать свої внутрішні процедури затвердження угоди.

У свою чергу Самуельсен назвав підписання документа "прекрасною новиною", що завершує 40-річну суперечку між країнами.

Як відомо, через цю зону, зокрема, проходитиме газопровід Baltic Pipe з Норвегії до Польщі, який планують ввести в дію восени 2022 року.