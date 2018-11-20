Адвокат розповів про стан Януковича

Адвокат Олександр Горошинський, який представляє в Оболонському районному суді Києва інтереси екс-президента Віктора Януковича, розповів, що сьогодні не уточнював у свого клієнта стосовно стану його здоров’я, але сказав, що у Януковича важка травма і лікування триватиме близько місяця.

Про це він розповів у коментарі УНН.

“Станом за один день нічого не поміняється. Я цю інформацію, якщо і буду якось дізнаватися, то до кінця місяця, тому що для мене достатньо медичної документації. Ближче до дати (засідання суду в Оболонському районному суді Києва за обвинуваченням у держраді Януковича — ред.), я буду цікавитися: що і як. За один день мало що зміниться. Травма важка, травма допускає лікування близько місяця, якщо об’єктивно”, — сказав адвокат.

Також Горошинський вважає неетичним, аби його клієнт виступав з останнім словом лежачи або стоячи з медичного закладу. Однак, зауважив він, таке рішення буде ухвалювати сам Янукович.

“Це є недопустимо, це є неетично. Це суперечить вимогам закону. Я нагадаю, стаття 38 КПК чітко регламентує: особа, яка перебуває на стаціонарному лікуванні, не має можливості прибувати на судове засідання або слідчі дії. Ніяких інших варіантів, не може бути... Віктор Федорович сам буде приймати рішення. Якщо він прийме рішення виступати лежачи, наприклад, то це його право. Я наразі не можу нічого сказати з цього приводу”, - резюмував захисник.

Нагадаємо, прокурор повідомив, що не бачив жодного документа про госпіталізацію Януковича.