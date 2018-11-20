Антимонопольний комітет оштрафував Курченка на 15 млн гривень

Антимонопольний комітет України наклав штраф на бізнесмена Сергія Курченка у справі про вчинення економічної концентрації у зв’язку з набуттям ним та іншими особами “Брокбізнесбанку”. Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова АМКУ Юрій Терентьєв.

“Завершилось тривале розслідування, протягом якого в результаті тісної співпраці з Генеральною прокуратурою України та Службою безпеки України було визначено відносини контролю і кінцевого бенефіціара-набувача "Брокбізнесбанку". АМКУ прийняв рішення у справі про вчинення економічної концентрації — набуття Курченком С.В. та групою пов’язаних осіб "Брокбізнесбанку". На Курченко С.В. накладено штраф 15 000 000 грн”, — повідомив він.

Нагадаємо, нещодавно ГПУ передала Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, арештовані два елітних автомобілі, які належали бізнесмену Сергію Курченку.

7 березня Печерський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо бізнесмена Сергія Курченка, підозрюваного у створенні та забезпеченні діяльності злочинної організації.

За даними слідства, Курченко організував вчинення очолюваним ним організованим злочинним угрупованням незаконного заволодіння видобутого ПАТ “Укргазвидобування”, ПАТ “Укрнафта” та належного державі зрідженого газу на загальну суму 2,2 млрд грн шляхом його протиправного придбання на спеціалізованих аукціонах за цінами значно нижчими від ринкових, нібито “для потреб населення”.