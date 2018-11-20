Бойовику Лусваргі продовжили арешт

Суд продовжив на 2 місяці арешт бразильця Лусваргі, підозрюваного в участі в терористичній організації на Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба Павлоградського міськрайонного суду.

"20 листопада 2018 року у судовому засіданні за клопотанням прокурора обвинуваченому продовжено дію запобіжного заходу у вигляді арешту на 60 діб, а саме до 28 січня 2019 року", - зазначили в суді.

Там додали, що наступне судове засідання по даному кримінальному провадженню заплановане на 15 січня 2019 року у зв’язку з неможливістю прибуття перекладача у судове засідання в більш близький час.