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Бойовику Лусваргі продовжили арешт

20 листопада, 2018 - 20:30
Фото Радіо Свобода

Суд продовжив на 2 місяці арешт бразильця Лусваргі, підозрюваного в участі в терористичній організації на Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба Павлоградського міськрайонного суду.  

"20 листопада 2018 року у судовому засіданні за клопотанням прокурора обвинуваченому продовжено дію запобіжного заходу у вигляді арешту на 60 діб, а саме до 28 січня 2019 року", - зазначили в суді.

Там додали, що наступне судове засідання по даному кримінальному провадженню заплановане на 15 січня 2019 року у зв’язку з неможливістю прибуття перекладача у судове засідання в більш близький час.

Джерело: День

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