Британія стурбована зростанням військової присутності РФ в Азовському морі

Велика Британія закликала Росію припинити затримувати та перешкоджати доступу суден до Азовського моря після того, як це питання напередодні обговорили у Раді із закордонних справ ЄС. Про це йдеться у заяві МЗС Британії.

"Росія та її сили безпеки продовжують затримувати українські та іноземні морські кораблі, які заходять в українські порти в Азовському морі. У березні Росія відкрила незаконно збудований міст через Керченську протоку, який з'єднує Росію з окупованим Кримським півостровом", - наголосили у британському міністерстві.

Також у заяві зазначається, що постійне обмеження свободи судноплавства Росією дестабілізує регіональну економіку.

"Відтоді (з моменту окупації Криму - ред.) Росія проводить операції із зупинки та обшуку вантажних суден, які прибувають та відпливають з українських портів в Азовському морі. Це спричиняє затримки, значне збільшення транспортних витрат і зниження доходів українських портів", - зазначили у британському МЗС.

У заяві наголошується, що протягом цього часу понад 200 суден постраждали від "політики, яка завдає шкоди економіці України та підриває її суверенітет".

"Ми також стурбовані зростанням військової присутності Росії в Азовському морі. Велика Британія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах її визнаних кордонів і територіальних вод. Закликаємо Росію забезпечити безперешкодний доступ торговельних суден через Керченську протоку та Азовське море", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, 19 листопада російські прикордонники вкотре затримали в Азовському морі український рибальський катер - нібито за порушення правил рибальства.

Минулого тижня в російській Раді Федерації заявили, що можуть "за хвилини" перекрити Азовське море для українських кораблів.

У свою чергу, глава МЗС України Павло Клімкін наголосив, що дії Росії в Азовському морі є нічим іншим, як "повзучою окупацією" і новою спробою дестабілізувати ситуацію в Україні, а також створити ще одне вогнище напруженості. А заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль раніше заявляла, що свою агресію з блокування кораблів і портів в Азовському морі Росія прикриває міжнародним правом по боротьбі з піратством.

Європарламент 25 жовтня ухвалив жорстку резолюцію через перешкоди Росією вільному мореплаванню в Азовському морі, запропонувавши посилити санкції проти РФ у разі ескалації ситуації і засудивши побудову Керченського мосту.

Тим часом Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення посилити військово-морську присутність в Азовському морі, створивши там корабельно-катерне угруповання Військово-морських сил.