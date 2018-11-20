День в ООС: Бойовики вели вогонь у районі Пісків

Вогневу активність бойовиків зафіксовано на Донецькому напрямку в районі населеного пункту Піски.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

"Упродовж доби, станом на 18 годину, уздовж лінії зіткнення зберігалася відносна тиша. Вогнева активність ворога відмічена на Донецькому напрямку в районі населеного пункту Піски", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати бойові завдання у посиленому режимі, тримають ситуацію в районі проведення операції під своїм контролем та готові до реагування на будь-які зміни в обстановці.

"Внаслідок бойових дій втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено", - наголосили в штабі ООС.