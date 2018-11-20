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Гандзюк перед смертю назвала прізвище організатора нападу

20 листопада, 2018 - 16:24
Скріншот з відео

Активістка, радниця мера Херсона Катерина Гандзюк називала прізвище людини, яку підозрювала в організації нападу на неї.

Про це розповів на засіданні парламентської комісії мер Херсона Володимир Миколаєнко, повідомляє LIGA.net.

"У перший день після нападу я запитав, Катя, хто це зробив? Вона сказала: Русня", - сказав він.

На наступний день, за словами Миколаєнко, Гандзюк назвала конкретне прізвище людини, яку підозрювала в організації нападу.

Миколаєнко не став називати прізвище, зазначивши, що перед засіданням комісії був у слідчого в СБУ, де і повідомив всю відому йому інформацію.

Джерело: День

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