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Керченський міст почав зміщуватися, - МінТОТ

20 листопада, 2018 - 21:31
Фото Reuters

Космічна зйомка зафіксувала зміщення арок Керченського мосту.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб на сторінці у Facebook.

“Незаконно побудований Російською Федерацією Керченський міст — зміщується (результати космічної зйомки). Такі висновки зроблені на основі інтерферометричного методу обробки даних космічних знімків зроблених зі сторони тимчасово окупованого Кримського півострову, та острова Тузли”, — повідомили у міністерстві.

Як розповіли у МінТОТ, зафіксовано декілька критичних ділянок, де відбуваються процеси зміщення.

Зокрема, за їхніми даними, у районі штучного насипу з боку Кримського півострова відмічаються об’єкти з вертикальними зміщеннями зі швидкістю від 89 міліметрів (просідання) до 52 міліметрів на рік (підняття).

Джерело: День

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