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Олекса Тихий, український дисидент, правозахисник, педагог, мовознавець, член-засновник Української гельсінської групи

Країни ЄС розширюють військову співпрацю

20 листопада, 2018 - 10:52
Фото Reuters

Міністри оборони і закордонних справ держав ЄС схвалили виконання 17 проектів в рамках "постійної структурної співпраці". Глава Міноборони ФРН назвала це кроком у напрямку європейської армії.

"Держави Євросоюзу домовилися розширити постійне співробітництво в оборонній сфері. На зустрічі у Брюсселі глави МЗС і міністерств оборони країн ЄС схвалили 17 проектів у рамках "постійної структурної співпраці " - Permanent Structured Cooperation (PESCO). Вони стосуються, крім іншого, розробки нових систем озброєння і створення навчального закладу для підвищення кваліфікації співробітників спецслужб.", - йдеться у повідомленні.

Проект не підтримали Данія, Ірландія, Мальта, Португалія і Британія, яка має намір вийти з ЄС у березні 2019 року.

Джерело: Deutsche-Welle

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