"Київський метрополітен" уклав договір на будівництво метро на Виноградар з переможцем тендеру

КП "Київський метрополітен" уклало договір на будівництво метро на Виноградар з переможцем тендеру Prozorro - ПАТ "Київметробуд". Про це повідомила прес-служба підземки. Мова, зокрема, йде про продовження Сирецько-Печерської ("зеленої") лінії метрополітену.

Відомо, що в рамках першої черги робіт на ділянці в майже 4 км передбачається спорудження двох станцій - "Мостицька" і "Проспект Правди" - і відгалуження в бік станції "Виноградар" для подальшого продовження лінії.

Згідно з документом, роботи триватимуть до 2021 року, а їх бюджет становить 5 млрд 993 млн гривень. Як відомо, у рамках цього проекту вперше в Києві планують використовувати технологію вертикальних тунелів. Також "Мостицька" буде будуватися, як станція глибокого закладення, а "Проспект Правди" і наступні – передбачено споруджувати відкритим способом, як неглибокі.

Зараз йде оформлення всіх передбачених законодавством документів для початку робіт. При підготовці проекту Київрада вже підтримала виділення технічних земельних ділянок для облаштування необхідних будівельних майданчиків.

Зазначимо, раніше КМДА підписала меморандум про співпрацю з китайською компанією CRIG щодо проекту будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену на Троєщину. Будівництво цієї лінії метро входить в стратегію розвитку Києва до 2025 року. Вартість відповідних робіт оцінили в 31,55 млрд грн, з них 10,5 млрд грн згідно стратегії повинні бути виділені в найближчі три роки.