Лісові пожежі у Каліфорнії: жоден українець не постраждав

Станом на 19 листопада інформація про постраждалих громадян України внаслідок лісових пожеж у Каліфорнії відсутня. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Посольстві України в США.

"Повідомляємо, що Генеральне Консульство України у Сан-Франциско (ГКУ у Сан-Франциско) та Посольство України у США здійснюють постійний моніторинг надзвичайної ситуації, яка склалась на Заході США у штаті Каліфорнія під час потужних лісових пожеж", - повідомили в посольстві.

Як зазначили дипломати, станом на 19 листопада 2018 року внаслідок стихійного лиха в Каліфорнії загинуло 80 осіб, близько 1 тис. осіб зникли безвісти, понад 50 тис. евакуйовані.

Також у посольстві повідомили, що площа лісових пожеж сягнула понад 80 тис. га, зруйновано понад 11 тис. об’єктів нерухомості, пошкоджена інфраструктура та заблоковані автомобільні магістралі.

"Наразі інформація про постраждалих громадян України відсутня. Громадяни України за допомогою до консульських установ України не звертались", - підкреслили у посольстві.

З огляду на складну ситуацію, зазначили співрозмовники, в округах Бьютт, Вентура, Лос-Анджелес запроваджений надзвичайний стан.

"Враховуючи зазначене, ГКУ у Сан-Франциско рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до відповідних округів до завершення гасіння пожеж та подолання їхніх наслідків, а також відслідковувати повідомлення місцевих служб щодо розвитку ситуації та керуватися їхніми інструкціями", - підкреслили у дипустанові.

Нагадаємо, кількість загиблих в результаті лісових пожеж в американському штаті Каліфорнія збільшилася до 80 людей.