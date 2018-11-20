Литва готова вийти з Інтерполу, якщо його президентом стане росіянин

Литва буде змушена розглянути можливість виходу з Інтерполу, якщо президентом організації стане представник Росії Александр Прокопчук.

Відповідну резолюцію ухвалив Сейм Литви, повідомляє портал Delfi.

"Якщо Александр Прокопчук буде обраний главою Інтерполу, то Литва разом з іншими демократичними країнами повинна буде негайно розглянути можливість виходу з цієї організації", - йдеться в резолюції.

За цю резолюцію проголосували 88 депутатів, не було жодного голосу проти, семеро утрималися.

"Якщо керівником Інтерполу буде обраний Александр Прокопчук, тобто кандидат держави-члена, який постійно зловживає системою Інтерполу і користується нею як інструментом політичного тиску та переслідування, а не як правовим інструментом, і висуває посадову особу, яка сама зробила внесок в маніпуляцію системою, то буде завдано величезний удар по репутації і правовому нейтралітету цієї організації, після якого буде важко відновитися", – йдеться в резолюції Сейму.

За словами голови МВС Литви Еймутіса Місюнаса, якщо нинішній віце-президент Інтерполу очолить його, організація стане "політизованим знаряддям режимної розправи".

"Ми бачимо, що і раніше в Росії були спроби використовувати міжнародні ордери на арешт і можливості Інтерполу для розправи з активістами громадянського і демократичного суспільства Росії, так і з литовськими посадовими особами", – заявив міністр.

Нагадаємо, на посаду голови Інтерполу претендує ветеран російського МВС і зовнішньої розвідки Російської Федерації Александр Прокопчук. За даними українських правоохоронців, Прокопчук є кадровим співробітником російської розвідки, інфільтрованої в Інтерпол.

Україна розгляне питання про призупинення членства в Інтерполі у разі обрання президентом представника Росії.

Голосування за кандидатуру президента Інтерполу відбудеться в Дубаї у середу, 21 листопада.