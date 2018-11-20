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Мінагрополітики заявляє про історичний максимум в урожаї зернових

20 листопада, 2018 - 17:37
Фото з архіву "Дня"

Урожай зернових перевищив історичний максимум за підсумками обмолоту 96 відсотків, повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Про це пише Радіо Свобода.

«З огляду на досить сприятливі погодні умови для пізніх ярих культур наші обережні прогнози щодо рекордного урожаю за всю історію незалежності України починають справджуватися. На цей момент, коли збирання зернових ще триває, маємо більше ніж 66 мільйонів тонн, що вже перевершує попередній найвищий показник 2016 року», – прокоментував перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Максим Мартинюк.

За його словами, історичний рекорд виробництва зернових у 2018 році забезпечується завдяки високому врожаю кукурудзи, який також очікується на рівні історичного максимуму – близько 34,8 мільйона тонн.

Джерело: Радіо Свобода

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