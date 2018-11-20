Мінфін заощадив майже 6 млрд грн на субсидіях

Міністерство фінансів направило 7,5 мільйона рекомендацій з перевірки достовірності інформації, поданої одержувачами субсидій, завдяки чому вдалося запобігти неефективному використанню 5,9 мільярда гривень бюджетних коштів.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

"Перевірки одержувачів житлово-комунальних субсидій протягом січня-вересня 2018 року показали, що понад 68 тис. осіб отримують кілька субсидій за різними адресами", - розповів заступник міністра фінансів Юрій Гелетій.

"Або інший приклад - громадянин купив автомобіль Mercedes-Benz вартістю понад 1,3 млн грн і оформив субсидію на 2 тис. грн", - додав він.

У повідомленні міністерства уточнюється, що верифікація сприяла поверненню 46,5 млн грн бюджетних коштів.

"Проводячи верифікацію, Мінфін ніяк не втручається в особисте або сімейне життя громадян. Наразі відомство працює з даними, отриманими до 11 жовтня 2018 року на основі поточних нормативно-правових актів", - підкреслює міністерство.

"Для комплексного врегулювання питань з проведення верифікації Мінфін вже розробив і подав на розгляд Кабінету міністрів проект закону "Про верифікацію і моніторинг державних виплат". Процес верифікації субсидій триває, оскільки він в інтересах як платників податків, так і одержувачів державної допомоги", - пояснив Гелетій .

Крім цього, Мінфін завершує впровадження автоматизованої інформаційно-аналітичної платформи, яка значно підвищить оперативність, якість і прозорість процесу верифікації, зазначається в повідомленні.