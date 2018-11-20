Міністр оборони Канади застеріг про втручання РФ у вибори

Росія намагатиметься вплинути на результати майбутніх парламентських виборів у Канаді, призначених на жовтень наступного року. Таку думку в інтерв’ю “The Canadian Press” висловив міністр оборони Канади Харджит Саджан.

“Коли ми захищаємо права людини і виступаємо проти таких держав, як Росія, яка діє проти заснованого на правилах світового порядку, <...> то стаємо мішенню”, - сказав Саджан.

Він додав, що рішуче засудження Канадою анексії Криму викликало ще більше обурення Москви.

На переконання Саджана, канадські виборці відчують на собі кібератаки й потік дезінформації, поширюваної Росією. “Нам слід і далі інформувати наших громадян про вплив фейкових новин. Ніхто не хоче бути уведеним в оману”, - наголосив міністр.

За його словами, у своїй оборонній доктрині Канада дуже уважно поставилася до небезпеки іноземного впливу на вибори.