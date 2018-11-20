Могеріні заявила, що ЄС не перетвориться у військовий союз

Євросоюз не є військовою організацією, не має наміру будувати власну армію і не змагається з НАТО, а лише доповнює зусилля Північноатлантичного Альянсу.

Про це під час прес-конференції за підсумками засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ, в ході якого розглядалися оборонні питання, заявила Високий представник ЄС Федеріка Могеріні, предає Укрінформ.

"Європейський Союз не є і не перетвориться на військовий союз. Ми політичний союз. Ми також маємо певну жорстку силу, але застосовуємо її, як правило, у повній координації та у взаємодії не лише з НАТО, але й з ООН. У цьому немає жодних змагань. Ми не будуємо європейську армію, тут ніхто не будує європейську армію. Ми інвестуємо, щоб надати країнам ЄС більше спроможностей, щоб краще забезпечувати власну оборону та бути активними та дієздатними донорами безпеки у нашому регіоні та у світі", - зауважила Високий представник ЄС.

Вона окремо наголосила, що вся робота, яку ЄС здійснює у сфері оборони, досконало погоджується з тим, що робить НАТО. Ця робота зміцнює спроможності країн-членів ЄС та допомагає їм брати на себе навантаження в рамках НАТО.

"Існує й те, що ми називаємо стратегічною автономією. Це означає, що ми можемо вважати щось пріоритетом «номер один», а для НАТО він не є першочерговим. При цьому члени ЄС і члени НАТО – це переважно ті самі країни. І було б безумством для них вступати у будь-які суперечності з організаціями, до яких вони входять. Тож взаємодія є ДНК наших відносин. Я не бачу жодного ризику дублювання. Натомість, я бачу ризик фрагментації і нестачі ефективності. Це саме те, над чим ми працюємо", - додала Могеріні.