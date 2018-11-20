МОЗ пропонує підліткам самостійно обирати лікаря

МОЗ виступив з ініціативою прийняти закон, що вводить у систему охорони здоров’я термін "підліток".

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

"Пропонуємо долучитись до громадського обговорення проекту закону, який нарешті запровадить в українську охорону здоров’я термін "підліток" і чітко окреслить права підлітка (з 10 до 18 років) на медичне обслуговування, таємницю та інші не менш важливі та властиві для цього віку аспекти. На сьогодні діючі нормативно-правові акти не передбачають чітких процедур щодо особливостей реалізації підлітками (дітьми 10-18 років) своїх прав у сфері охорони здоров’я", - зазначили у МОЗ.

У відомстві підкреслюють, що підлітки потребують особливої уваги.

Для вдосконалення порядку реалізації прав неповнолітніх у сфері охорони здоров’я та підвищення уваги держави до дітей віком від 10 до 18 років МОЗ України пропонує проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації прав підлітків у сфері охорони здоров’я", - наголосили у МОЗ.

У МОЗ пояснили, що після прийняття законопроекту в законодавстві України з’явиться термін "підліток" - держава визнає особливий статус дітей у віці від 10 до 18 років.

"Закон передбачатиме, що неповнолітні зможуть укладати правочини щодо реалізації права на охорону здоров’я, зокрема - самостійно обирати лікарів, що надають первинну допомогу, і підписувати з ними декларації. Неповнолітні зможуть самостійно звертатися за наданням медичних послуг, у тому числі - до приватних клінік. Також з 16 років підлітки матимуть право на таємницю про стан свого здоров’я: батьки матимуть право на доступ до медичної інформації лише за згодою підлітків", - зазначили МОЗ.