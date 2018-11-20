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Олекса Тихий, український дисидент, правозахисник, педагог, мовознавець, член-засновник Української гельсінської групи

МВС Британії: Інтерпол має очолити представник країни, що поважає права людини

20 листопада, 2018 - 21:52
Фото Reuters

Міністр внутрішніх справ Великої Британії Саджид Джавід заявляє, що новим керівником Міжнародної організації кримінальної поліції має стати представник країни, в якій з повагою ставляться до прав людини.

Про це він написав у Twitter.

"Для надійності Інтерполу важливо, аби його наступний президент був із країни, що дотримується міжнародних правил та норм і поважає права людини. Виконувач обов’язків президента Кім Йонг Ян має повну підтримку Великої Британії", – наголосив Джавід.

Джерело: День

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