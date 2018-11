МВС Британії: Інтерпол має очолити представник країни, що поважає права людини

Міністр внутрішніх справ Великої Британії Саджид Джавід заявляє, що новим керівником Міжнародної організації кримінальної поліції має стати представник країни, в якій з повагою ставляться до прав людини.

Про це він написав у Twitter.

"Для надійності Інтерполу важливо, аби його наступний президент був із країни, що дотримується міжнародних правил та норм і поважає права людини. Виконувач обов’язків президента Кім Йонг Ян має повну підтримку Великої Британії", – наголосив Джавід.

As a key global partner in security cooperation, it is vital for @INTERPOL_HQ’s credibility that its next President is from a country that follows international rules & norms, and respects human rights. Acting President Kim Jong Yang has UK’s full support

— Sajid Javid (@sajidjavid) November 20, 2018