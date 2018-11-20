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Омелян заявляє про збільшення частки лоукостів у міжнародних рейсах до 30%

20 листопада, 2018 - 16:39
Фото Reuters

В Україні частка лоукостів у міжнародних авіарейсах уже сягає близько 30%

Про це на cпільній прес-конференції з комерційним директором компанії Ryanair Девідом О'Брайаном сказав міністр інфраструктури Володимир Омелян, повідомляє Укрінформ.

"Ця компанія демонструє успішну і динамічну роботу. Завдяки прозорим правилам, європейські компанії показують абсолютно іншу якість роботи у нашій державі. Вперше громадяни скористалися доступними авіаперельотами. Частка лоукостів у міжнародних рейсах уже сягнула близько 30%. Це повністю відповідає європейському ринку", - сказав Омелян.

За його словами, різні авіакомпанії пропонують 110 рейсів за лоукост-тарифами.

"Уже сьогодні квиток до країн ЄС є реальністю за 350-700 грн. І сьогодні Ryanair анонсує квиток за 5 євро. Інші авіакомпанії водночас змушені підвищувати рівень сервісу, щоб отримати своїх клієнтів і виправдати вищі за лоукости ціни. Маємо подвійний ефект: здешевлення та підвищення якості", - розповів Омелян.

Він зазначив, що лоукост-перевізники створюють на 70% новий пасажиропотік.

"Лоукости беруть тих пасажирів, які ніколи не літали, користувалися іншими видами транспорту", - додав Омелян.

Джерело: Укрінформ

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