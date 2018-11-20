Порошенко представив нового голову Черкаської ОДА

Президент України Петро Порошенко представив нового голову Черкаської обласної державної адміністрації Олександра Вельбівця.

Глава держави також вручив Вельбівцю посвідчення очільника обласної держадміністрації.

"У таких випадках кажуть, що я хотів би представити вам Олександра Івановича (Вельбівця - ред.), але він представлення не потребує, бо я не хотів би ніяких "парашутистів" або якихось інших там, які до Черкас згори десь спускаються. Олександр Іванович - людина черкаська. І так трапилося, це він мені сказав, я на це уваги не звернув, що саме сьогодні виповнюється рівно три роки, як він був обраний головою Черкаської обласної ради. Я думаю, що три роки на посаді голови Черкаської обласної ради - це вже достатньо", - сказав Порошенко.

Він додав, що Вельбівець має підтримку Президента, і висловив сподівання, що також і підтримку громадськості.

Глава держави також подякував екс-голові Черкаської ОДА Юрію Ткаченку за те, що він зробив "у Черкасах і для Черкас".

"Зараз ми домовилися, що в нього буде інша дуже відповідальна ділянка роботи", - повідомив Президент, однак не уточнив інших подробиць.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів на засіданні 24 жовтня погодив проекти указів Президента про звільнення голови Луганської ОДА Юрія Гарбуза, голови Київської ОДА Олександра Горгана, голови Чернівецької ОДА Олександра Фищука та голови Черкаської ОДА Юрія Ткаченка.

30 жовтня Порошенко підписав указ про звільнення Горгана з посади голови Київської ОДА та призначив на цю посаду Олександра Терещука.