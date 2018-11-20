Протести "євробляхерів": у центрі Києва змінено рух автобусів

У вівторок, 20 лютого, в графіку руху низки автобусних маршрутів у центрі Києва відбулися зміни через протести власників авто на іноземних номерах. Про це повідомляє у Facebook комунальне підприємство "Київпастранс".

"Авто з іноземними номерами заблокували рух громадського транспорту. Введено оперативне положення - курсування без дотримання графіка руху - на автобусних маршрутах №№ 24, 62, 55. Враховуйте це, будь ласка, при плануванні поїздок", - йдеться у повідомленні.

У "Київпастрансі" уточнили, що автобуси №№24,62 курсують до станції метро "Арсенальна" та Європейської площі, автобуси №55 курсують по бульвару Лесі Українки.

Нагадаємо, напередодні власники автомобілів на іноземних номерах анонсували нову акцію протесту на 20 листопада - пообіцяли перекрити дороги по всій країні.